Охрана Анджелины Джоли не удержала ее фанатку в Торонто

12 сентября в Торонто охрана Анджелины Джоли не смогла остановить отчаянную фанатку актрисы, сообщает Zakon.kz.

Бесцеремонная фанатка внезапно бросилась на актрису, заключив ее в свои объятия. Инцидент произошел во время импровизированной автограф-сессии.

Фото: Х/1010yama00

Шокирующий момент мгновенно завирусился в соцсетях. Между тем сама Джоли спокойно отнеслась к внезапным объятиям и даже выслушала девушку, которая называла ее не по имени, а "моей красавицей", прежде чем охранники смогли ее увести.

A fan rushes past security to hug Angelina Jolie during #TIFF24. #Toronto pic.twitter.com/JVblrJCT5d — Now Toronto (@nowtoronto) September 12, 2024

30 августа американская актриса Анджелина Джоли удостоилась восьмиминутных оваций в Венеции на премьере фильма "Мария", где сыграла главную роль.