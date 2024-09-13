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Охрана Анджелины Джоли не удержала ее фанатку в Торонто

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 07:27 Фото: Х/1010yama00
12 сентября в Торонто охрана Анджелины Джоли не смогла остановить отчаянную фанатку актрисы, сообщает Zakon.kz.

Бесцеремонная фанатка внезапно бросилась на актрису, заключив ее в свои объятия. Инцидент произошел во время импровизированной автограф-сессии.

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 07:27

Фото: Х/1010yama00

Шокирующий момент мгновенно завирусился в соцсетях. Между тем сама Джоли спокойно отнеслась к внезапным объятиям и даже выслушала девушку, которая называла ее не по имени, а "моей красавицей", прежде чем охранники смогли ее увести.

30 августа американская актриса Анджелина Джоли удостоилась восьмиминутных оваций в Венеции на премьере фильма "Мария", где сыграла главную роль.

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