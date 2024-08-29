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Анджелина Джоли вышла на публику с предполагаемым бойфрендом

Джоли и рэпер Akala, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 22:45 Фото: Instagram/angelinajolie/akalamusic
Американская актриса Анджелина Джоли вышла на публику на Венецианском кинофестивале с предполагаемым бойфрендом британским рэпером Akala, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, инсайдеры также рассказали, что он познакомился с актрисой и ее дочерями Шайло и Захарой на Ямайке в мае 2023 года.

Премьера фильма "Мария" с Анжелиной Джоли в главной роли состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале. Съемки картины проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино ("Лучшие годы"), Альба Рорвахер ("Идеальные незнакомцы"), Коди Смит-МакФи ("Планета обезьян: Революция") и др.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое – Шайло, Нокс и Вивьен – являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. В данное время бывшие супруги делят имущество.

Ранее отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней.

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