Анастасия Волочкова публично оскорбила дочь Любови Успенской
По информации Super, Волочкова написала про Плаксину следующее:
"Жуть. Несчастная ведьма".
На снимке Татьяна запечатлена не в самой лучшей форме – с выбитыми после падения на велосипеде передними зубами. Чем не угодила Волочковой наследница Успенской, неизвестно.
Фото: Instagram/volochkova_art
Сделав дело, балерина также выложила видео, в котором обрушилась на хейтеров. Якобы некая "недолюбленная тетка" написала ей, что она не танцует, а ходит пешком по сцене.
Позже противоречивые посты в Instagram были удалены, зато появился другой, с разъяснениями о том, что конфликта у Волочковой с семьей Успенской никакого нет и связывает их крепкая и давняя дружба.
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