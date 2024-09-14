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Анастасия Волочкова публично оскорбила дочь Любови Успенской

Волочкова оскорбила Успенскую, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 08:14 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая готовится к своему шоу, выложила на своей странице фото дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, сопроводив кадр нелестным высказыванием, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, Волочкова написала про Плаксину следующее:

"Жуть. Несчастная ведьма".

На снимке Татьяна запечатлена не в самой лучшей форме – с выбитыми после падения на велосипеде передними зубами. Чем не угодила Волочковой наследница Успенской, неизвестно.

Волочкова оскорбила Успенскую, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 08:14

Фото: Instagram/volochkova_art

Сделав дело, балерина также выложила видео, в котором обрушилась на хейтеров. Якобы некая "недолюбленная тетка" написала ей, что она не танцует, а ходит пешком по сцене.

Позже противоречивые посты в Instagram были удалены, зато появился другой, с разъяснениями о том, что конфликта у Волочковой с семьей Успенской никакого нет и связывает их крепкая и давняя дружба.

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