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Мир

Анастасия Волочкова анонсировала важное семейное событие

Анастасия Волочкова поделилась важным семейным событием, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 18:30 Фото: Instagram/volochkova_art
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото с дочерью и ее женихом, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала пост, анонсировав свадьбу пары. По ее словам, молодые уже определились с датой торжества и местом его проведения.

"Мои дорогие. Во избежание многочисленных звонков СМИ спешу сообщить. Свадьба моей дочери Ариадны Волочковой состоится 26 апреля в моем родном городе Санкт-Петербурге, в особняке Мясникова, в центре на площади Восстания", – поделилась артистка.

Как отметила балерина, ее девочка захотела такую же "царскую свадьбу", какая была у родителей. Волочкова взяла на себя все расходы по организации торжества.

Кроме того, Настя пожаловалась, что на данном событии решила сделать себе рекламу нынешняя супруга ее бывшего мужа.


"Золотые мои. При чем тут тетя, о которой спрашивают СМИ, которая никакого отношения не имеет к моей дочери? Являясь лишь просто женой "моего бывшего мужа", прости, Господи". Анастасия Волочкова

Ариадна Волочкова скрывала свою личную жизнь. Однако появилась в январе 2025 года на вечере в честь дня рождения матери с возлюбленным. Позже стало известно, что девушка состоит в отношениях с 23-летним Никитой Григоряном. Как пишут СМИ, жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ранее, в конце января, сообщалось, что балерина оказалась в больнице. Она обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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