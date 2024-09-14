Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заслуженную артистку Казахстана госпитализировали в Москве после падения

Наталья Аринбасарова, актриса, кино, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:11 Фото: Instagram/egorkonchalovsky
Советскую и российскую актрису театра и кино Наталью Аринбасарову госпитализировали в подмосковную больницу с травмой живота, полученной после падения, сообщает Zakon.kz.

По информации МК.ru, повреждение экс-супруга режиссера Андрея Кончаловского получила еще 6 сентября в своем загородном доме. 77-летняя артистка упала, когда занималась домашними делами.

Травма сначала особо Аринбасарову не тревожила, однако 11 сентября она ощутила острую боль в области ушиба. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Наталья Аринбасарова, Егор Кончаловский, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 09:11

Фото: Instagram/egorkonchalovsky

Напомним, звание заслуженной артистки Казахстана Аринбасаровой присвоили в 1997 году. Она родилась в Москве, но училась в хореографической школе Алматы, откуда ее направили в Академическое хореографическое училище при Большом театре.

Первым фильмом артистки стала кинолента Андрея Михалкова-Кончаловского по роману Чингиза Айтматова "Первый учитель". За главную роль она получила приз Венецианского кинофестиваля "Золотой кубок Вольпи". Тогда же вышла замуж за Андрея Кончаловского. Брак, в котором родился сын Егор Кончаловский, который также стал режиссером, продлился пять лет.

Аринбасарова заявляла, что благодарна Казахстану за обучение в Академическом хореографическом училище при Большом театре. По ее словам, самой любимой для нее до сих пор остается роль Маншук Маметовой, которую она сыграла в фильме 1969 года режиссера Мажита Бегалина "Песнь о Маншук".

Ранее 86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой. Таким образом он поздравил свою супругу с днем рождения в социальных сетях.

Андрей Дюсупов
Казахстан 2024 год Кинопремии Актеры Кино
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: