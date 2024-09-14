Заслуженную артистку Казахстана госпитализировали в Москве после падения

Советскую и российскую актрису театра и кино Наталью Аринбасарову госпитализировали в подмосковную больницу с травмой живота, полученной после падения, сообщает Zakon.kz.

По информации МК.ru, повреждение экс-супруга режиссера Андрея Кончаловского получила еще 6 сентября в своем загородном доме. 77-летняя артистка упала, когда занималась домашними делами.

Травма сначала особо Аринбасарову не тревожила, однако 11 сентября она ощутила острую боль в области ушиба. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Фото: Instagram/egorkonchalovsky

Напомним, звание заслуженной артистки Казахстана Аринбасаровой присвоили в 1997 году. Она родилась в Москве, но училась в хореографической школе Алматы, откуда ее направили в Академическое хореографическое училище при Большом театре.

Первым фильмом артистки стала кинолента Андрея Михалкова-Кончаловского по роману Чингиза Айтматова "Первый учитель". За главную роль она получила приз Венецианского кинофестиваля "Золотой кубок Вольпи". Тогда же вышла замуж за Андрея Кончаловского. Брак, в котором родился сын Егор Кончаловский, который также стал режиссером, продлился пять лет.

Аринбасарова заявляла, что благодарна Казахстану за обучение в Академическом хореографическом училище при Большом театре. По ее словам, самой любимой для нее до сих пор остается роль Маншук Маметовой, которую она сыграла в фильме 1969 года режиссера Мажита Бегалина "Песнь о Маншук".

Ранее 86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой. Таким образом он поздравил свою супругу с днем рождения в социальных сетях.