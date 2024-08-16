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86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой

86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:37 Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский публично поздравил супругу Юлию Высоцкую с днем рождения. Сегодня, 16 августа 2024 года, ей исполнился 51 год, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении, опубликованном в Instagram, 86-летний сценарист раскрыл ее прозвище – Лёлик – и признался, что по-прежнему испытывает сильные чувства к жене.

"Сегодня у меня возможность на весь белый свет заявить о моей любви к восьмилетней очень рассудительной девочке по имени Лёлик. Сегодня Лёлику исполнилось не восемь лет, а существенно больше. Я все так же люблю этого самого старательного ребенка, который холодным утром шагает по дороге в приусадебный участок под Новочеркасском, где может есть крыжовник, малину и все, что хочет! Она идет, грея свою ручку в руке деда, донского казака, и слушает его размышления. А фамилия у деда знаете какая? Не поверите, самая донская – Мелехов!"Андрей Кончаловский

Свое обращение к супруге продюсер закончил фразой: "С днем рождения, моя Еличка-Юличка. Твой поклонник и слуга".

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У пары есть двое детей – сын Петр и дочь Мария.

8 августа 2024 года молодая супруга 78-летнего известного юмориста Евгения Петросяна впервые дала интервью, в котором рассказала о браке с артистом. Татьяна Брухунова заявила, что именно с ней телеведущий обрел настоящую семью.

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