Жена Брюса Уиллиса показала судьбоносное фото с мужем

47‑летняя супруга 71‑летнего американского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, опубликовала в соцсетях архивное фото с мужем в честь годовщины свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Влюбленные на фото предстали перед подписчиками на живописном побережье Атлантического океана в светлых нарядах. В момент, когда была сделана фотография, Уиллис держал жену на руках.

"Я была создана, чтобы полюбить его. 17 лет", – подписала Хеминг фото.

Подписчики бурно отреагировали на пост и оставили в комментариях множество теплых поздравлений:

В марте 2022 года семья Уиллис сообщила, что у Брюса диагностирована афазия – расстройство речи, влияющее на способность общаться, он решил уйти из актерской карьеры. Чуть меньше года спустя Эмма сообщила, что у ее мужа диагностирована лобно-височная деменция. В июле 2025-го стало известно, что 70-летний Брюс Уиллис практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно.

В августе 2025 года жена Брюса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что его переселили в отдельный одноэтажный дом, где за ним постоянно ухаживает команда помощников. В начале ноября его заметили во время прогулки.

