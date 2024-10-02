Любовь Успенская заявила о пропаже дочери Татьяны

Российская певица Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери Татьяны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", артистка опасается, что дочь в руках шантажистов.

"Ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста, любая информация поможет нам!" – цитирует Успенскую издание.

У Успенской есть 34-летняя дочь от брака с предпринимателем Александром Плаксиным. Успенская и Плаксин расстались в 2021 году, после чего певица жаловалась на проблемы в семье.

Ранее 70-летняя Любовь Успенская пожаловалась на трудную жизнь.