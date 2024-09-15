Песни Виктора Цоя на домбре играют музыканты из Алматы

Каверы популярных песен Виктора Цоя исполняет на домбре алматинская группа, сообщает Zakon.kz.

Свое творчество молодые люди размещают в социальной сети TikTok. Репертуар музыкантов Алматы достаточно разнообразен. С помощью домбры они умело исполняют песни Земфиры, Юрия Шатунова, зарубежных исполнителей, а также каверы казахских кюев.

А представитель ресторанной сферы – официант из Алматы – также покорил казахстанцев своей музыкальностью.