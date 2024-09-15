Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Песни Виктора Цоя на домбре играют музыканты из Алматы

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, музыкальные инструменты, народные музыкальные инструменты, национальные музыкальные инструменты, казахские национальные музыкальные инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 08:50 Фото: Zakon.kz
Каверы популярных песен Виктора Цоя исполняет на домбре алматинская группа, сообщает Zakon.kz.

Свое творчество молодые люди размещают в социальной сети TikTok. Репертуар музыкантов Алматы достаточно разнообразен. С помощью домбры они умело исполняют песни Земфиры, Юрия Шатунова, зарубежных исполнителей, а также каверы казахских кюев.

А представитель ресторанной сферы – официант из Алматы – также покорил казахстанцев своей музыкальностью.

Читайте также

Алматы, вид на город Алматы, лето
Официант-танцор из Алматы рассмешил казахстанцев
Концерт
Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Алия Абди
Алматы Казахстан Цой Виктор TikTok 2024 год Хорошие новости Музыканты Музыка Домбра Музыкальные инструменты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Шоу-бизнес
Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской
Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии &quot;некрасивым&quot;
Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии "некрасивым"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: