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Новое место притяжения поклонников Виктора Цоя появилось в Алматы

Новый арт-объект, Виктор Цой, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:46 Фото: Центр открытой науки
Новый арт-объект памяти легендарного Виктора Цоя появился в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Художники облагородили и оформили территорию двора по ул. Желтоксан, 121 (пересечение с ул. Богенбай батыра), попавшего в кадр фильма "Игла", где главную роль Моро сыграл Виктор Цой.

Новый арт-объект, Виктор Цой, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:46

Фото: Центр открытой науки

Место, где главный герой фильма дрался с наркоманами, теперь стало арт-объектом, оформленным граффити с Виктором Цоем, информационным стендом, посвященным этой сцене, а также галереей стоп-кадров из эпизода драки, снимали которую в 1987 году.

Новый арт-объект, Виктор Цой, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:46

Фото: Центр открытой науки

Создатели (Общественное объединение "Центр открытой науки", общество Pareiza lieta из Латвии, при поддержке акимата Алмалинского района) этого проекта уверены, что место станет еще одной точкой паломничества для поклонников Виктора Цоя и гостей города.

Новый арт-объект, Виктор Цой, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:46

Фото: Центр открытой науки

Откроют новую локацию 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

Новый арт-объект, Виктор Цой, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:46

Фото: Центр открытой науки

В мае 2024 года сын Виктора Цоя Саша выпустил клип на песню "Часть меня, которой нет", полностью собранный из домашнего видеоархива лидера группы "Кино". На кадрах – друзья Цоя, которые сбегают с песчаного бархана, дача, поездка в США и отдых в Латвии перед самой аварией, в которой погиб Виктор Цой. 

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