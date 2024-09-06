Жулдыз Абдукаримова заинтриговала фотографией с мужчиной, лицо которого скрыла

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова заинтриговала подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию с мужчиной с прикрытым лицом, сообщает Zakon.kz.

Периодически в Сети всплывают слухи о разводе Абдукаримовой с любимцем казахстанской эстрады – певцом Кайратом Нуртасом. Но до сих пор ни один из них никак не комментировал их. Супруги лишь иногда подогревают интерес к своим персонам различными публикациями в соцсетях.

К примеру сегодня, 6 сентября 2024 года, Жулдыз в Stories поделилась снимком, на котором ее за плечи держит мужчина. При этом лицо его актриса сначала скрыла, дав шанс фолловерам на раздумья. Некоторые из них предположили, что это фотошоп, но были среди подписчиков те, кто без труда догадался, что на фото деверь телеведущей – Зангар Нуртас.

По словам Абдукаримовой, с младшим братишкой мужа она встретилась на одном из мероприятий случайно.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Следом 36-летняя актриса опубликовала видео, где показала милый диалог с деверем.

"Душа моя. Когда я пришла (в семью Кайрата. – Прим. ред.), ему было 11 лет... Как же быстро растут дети", – пошутила Жулдыз в разговоре с Зангаром.

В ответ он тоже отшутился, сказав: "Мы жили вместе 17 лет".

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3 сентября 2024 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала чувственный пост о школьных годах. Под ним именитая супруга Кайрата Нуртаса поразмышляла о быстротечности времени.