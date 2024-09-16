Чистоту Астаны оценил "казахстанский Юра Шатунов"
Фото: gov.kz
Покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы" Jazzdauren (настоящее имя Жандаурен Аблаев) высказался о чистоте в Астане, сообщает Zakon.kz.
Сделал это молодой исполнитель, которого в народе прозвали казахстанским Юрием Шатуновым, во время выступления в столице. Фрагментом с концерта 16 сентября 2024 года поделился городской акимат.
"Вы знаете, я не всегда бываю в Астане, но когда бываю – слишком чистые улицы, прям культурные жители. Спасибо вам всем! Вы самые-самые лучшие!" – сказал со сцены Jazzdauren, обращаясь к столичным жителям.
Ранее Жандаурен Аблаев раскрыл секрет своих хитов.
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