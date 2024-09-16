Чистоту Астаны оценил "казахстанский Юра Шатунов"

Фото: gov.kz

Покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы" Jazzdauren (настоящее имя Жандаурен Аблаев) высказался о чистоте в Астане, сообщает Zakon.kz.

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