"Казахстанский Юра Шатунов" раскрыл секрет своих хитов

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, выступающий под сценическим псевдонимом Jazzdauren и покоривший сердца миллионов песней про ландыши, раскрыл секрет своих хитов, сообщает Zakon.kz.

20-летний артист, которого сравнивают с легендарным Юрием Шатуновым, отметил, что все секреты и "формулы" хитов находятся в голове его продюсера.

"У меня есть продюсер Данияр Рахметжанов и команда. Он профессионал своего дела. Все секреты и формулы – у него в голове. Почему людям нравится то, что мы делаем? Потому что пишем от души, от сердца. На студии происходит некая магия. Мы погружаемся в атмосферу. Это не объяснить словами. Такие песни всегда найдут своего слушателя", – сказал Жандаурен Аблаев в интервью журналу freshcity.info.

По словам Jazzdauren, музыкой он занимается с раннего возраста, а любовь к ней привил дедушка.

"С шести лет дедушка (Аблай Сатаев. – Прим. ред.) учил меня играть на домбре и петь народные казахские песни. Любовь к музыке появилась благодаря ему. Став старше, я, конечно, изучал и другие инструменты, вроде гитары и фортепиано. Но к музыке меня привел дедушка". Жандаурен Аблаев

Также он рассказал, как познакомился со своим продюсером и о песне, после которой его популярность резко выросла.

"Я отправил свою демозапись через WhatsApp на студию (DDrecords. – Прим. ред.) Заинтересовавшись, меня пригласили встретиться лично. Там я впервые познакомился с нашим продюсером – Данияром Рахметжановым. Он послушал мои работы, очень высоко оценил мой жанр и голос. Потом мы приступили к работе над авторским проектом и выпустили альбом "Alem". Он был написан в стиле джаз. Для меня это было большим событием. В то время я уже являлся артистом DDRecords... После дебютного альбома я начал пробовать себя в разных жанрах, таких как поп и диско. Данияр написал мне пару песен, в том числе "Дарите женщинам цветы". И моя популярность резко выросла. Меня начали приглашать на разные передачи, концерты. Начали узнавать на улице и просили сделать совместное фото. Это было очень приятно. Честно, я не был к этому готов". Жандаурен Аблаев

Кроме того, исполнитель хита про ландыши рассказал, как относится к сравнению себя с Юрием Шатуновым.

"Я считаю, пусть сравнивают. В этом нет ничего плохого. Но я сам лично никому не подражаю и не стараюсь стать кем-то. У меня свой путь, своя дорога". Жандаурен Аблаев

Вместе с тем он ответил на главный вопрос поклонников – планируются ли концерты.

"В первую очередь, я работаю над собой – диета, спорт, и, конечно, музыка. На счет сольного концерта еще рано думать. Надо трудиться и больше работать". Жандаурен Аблаев

3 августа 2024 года Jazzdauren сообщил о выходе новой песни "Первая любовь". А первый хит артиста "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в YouTube – за пять месяцев его просмотрели более 96 млн раз.