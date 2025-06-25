"Казахстанский Юра Шатунов" снова в центре внимания

Казахстанский исполнитель Jazzdauren (настоящее имя – Жандаурен Аблаев), покоривший сердца миллионов песней "Дарите женщинам цветы", вновь порадовал своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 24 июня 2025 года, певец анонсировал выход новой песни.

"Jazzdauren – Черные глаза (скоро)", – написал Жандаурен под публикацией.

Подписчики с восторгом восприняли выход новой песни своего кумира и в очередной раз осыпали Аблаева комплиментами:

"Супер!"

"Золотой ты наш".

"Жду, где скачать?"

"Какой красивый голос".

"Красавец, а голос классный".

"Эта песня, конечно, будет хитом".

"Красавчик ты наш! Песня и исполнение – огонь".

"Очень легкие, непринужденные и в таком замечательном исполнении".

"Очень приятный голос и слушается легко, без всяких 6 и 7 октав напряжений".

"Молодец парнишка! Дай бог тебе идти дальше вверх по карьерной лестнице! Удачи тебе!"

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В апреле 2025 года Жандаурен Аблаев "задел за живое" поклонников. Каким образом он это сделал, можете узнать здесь.