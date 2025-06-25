#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.26
602.13
6.62
Культура и шоу-бизнес

"Казахстанский Юра Шатунов" снова в центре внимания

"Казахстанский Юра Шатунов" снова в центре внимания, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 18:05 Фото: Instagram/jazzdauren
Казахстанский исполнитель Jazzdauren (настоящее имя – Жандаурен Аблаев), покоривший сердца миллионов песней "Дарите женщинам цветы", вновь порадовал своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 24 июня 2025 года, певец анонсировал выход новой песни.

"Jazzdauren – Черные глаза (скоро)", – написал Жандаурен под публикацией.

Подписчики с восторгом восприняли выход новой песни своего кумира и в очередной раз осыпали Аблаева комплиментами:

  • "Супер!"
  • "Золотой ты наш".
  • "Жду, где скачать?"
  • "Какой красивый голос".
  • "Красавец, а голос классный".
  • "Эта песня, конечно, будет хитом".
  • "Красавчик ты наш! Песня и исполнение – огонь".
  • "Очень легкие, непринужденные и в таком замечательном исполнении".
  • "Очень приятный голос и слушается легко, без всяких 6 и 7 октав напряжений".
  • "Молодец парнишка! Дай бог тебе идти дальше вверх по карьерной лестнице! Удачи тебе!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 18:05
Исполнитель хита про ландыши записал песню на казахском языке

В апреле 2025 года Жандаурен Аблаев "задел за живое" поклонников. Каким образом он это сделал, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли
Культура и шоу-бизнес
18:39, Сегодня
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли
Роза Рымбаева анонсировала выступление в России
Культура и шоу-бизнес
15:55, Сегодня
Роза Рымбаева анонсировала выступление в России
Стас Михайлов вышел на прогулку в Алматы: что не понравилось казахстанцам
Культура и шоу-бизнес
13:27, Сегодня
Стас Михайлов вышел на прогулку в Алматы: что не понравилось казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: