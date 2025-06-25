"Казахстанский Юра Шатунов" снова в центре внимания
Фото: Instagram/jazzdauren
Казахстанский исполнитель Jazzdauren (настоящее имя – Жандаурен Аблаев), покоривший сердца миллионов песней "Дарите женщинам цветы", вновь порадовал своих поклонников, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 24 июня 2025 года, певец анонсировал выход новой песни.
"Jazzdauren – Черные глаза (скоро)", – написал Жандаурен под публикацией.
Подписчики с восторгом восприняли выход новой песни своего кумира и в очередной раз осыпали Аблаева комплиментами:
- "Супер!"
- "Золотой ты наш".
- "Жду, где скачать?"
- "Какой красивый голос".
- "Красавец, а голос классный".
- "Эта песня, конечно, будет хитом".
- "Красавчик ты наш! Песня и исполнение – огонь".
- "Очень легкие, непринужденные и в таком замечательном исполнении".
- "Очень приятный голос и слушается легко, без всяких 6 и 7 октав напряжений".
- "Молодец парнишка! Дай бог тебе идти дальше вверх по карьерной лестнице! Удачи тебе!"
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