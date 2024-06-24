"Казахстанский Юра Шатунов" вновь восхитил поклонников

Молодой исполнитель Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, вновь восхитил поклонников новой композицией и голосом, из-за которого его прозвали "казахстанским Юрой Шатуновым", сообщает Zakon.kz.

В начале лета 2024 года исполнитель хита про ландыши ("Дарите женщинам цветы") выпустил новую песню под названием "Песни на кассете", а сегодня, 24 июня, он опубликовал в своем Instagram видео с исполнением этой композиции.

Фолловеры оставили восторженные комментарии под публикацией 20-летнего певца и в очередной раз отметили, что голос у исполнителя – классный:

"Супер!"

"Какой классный!"

"Танцую! Молодец!"

"Голос Юры Шатунова".

"Классный голос, хорошо поет".

"Голос по типажу Юрия Шатунова".

"Молодец! Песни супер! Голос – огонь!"

"Молодец, приятно слушать: и музыка, и слова – очень душевные".

Но среди комментаторов нашлись и те, кто остался недоволен и голосом, и новой композицией Жандаурена Аблаева:

"Что за голос, как девочка".

"Тебя тогда еще в проекте не было. Слушал он".

Отметим, что клип на новую песню Jazzdauren уже можно посмотреть на YouTube.

О том, что "казахстанский Юра Шатунов" готовит новый хит, стало известно еще 3 июня 2024 года. Тогда Жандаурен Аблаев опубликовал в соцсети отрывок из новой песни под названием "Песни на кассете". Чуть ранее, в середине мая, Jazzdauren выпустил песню "Одноклассники", которая тоже порадовала его поклонников.