79-летний Евгений Петросян обратился к поклонникам

Российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, которому накануне, 16 сентября 2024 года, исполнилось 79 лет, оставил послание для своих поклонников в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Он поделился снимком со дня рождения в Instagram, под которым поблагодарил за пожелания в его адрес.

"Спасибо, друзья, за поздравления и внимание! Ценю!" – написал Евгений Петросян сегодня, 17 сентября.

В комментариях отозвались поклонники из разных уголков планеты, которые пожелали юмористу долгих лет жизни, назвав его великим артистом:

"Долгих лет жизни вам, здоровья, исполнения всех желаний, дорогой Евгений Ваганович!"

"С днем рождения! Вас обожала моя бабушка, смотрела чуть ли не каждый день ваши выступления, здоровья вам и долгих лет жизни!"

"Дай Аллах вам крепкого здоровья, кавказского долголетия. Чтобы ваша семья вас радовала и дети чтобы были благодарны вам, что вы их родители".

"С днем рождения, великий артист. Ташкент любит вас. Долгих-долгих вам лет жизни! Спасибо за счастливые и теплые вечера в кругу семьи, когда мы все собирались у телевизора посмеяться над вашими шутками!"

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