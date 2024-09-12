Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала книги, которые прочитала во время отпуска

35-летняя Татьяна Брухунова поделилась названиями книг, которые она успела прочитать во время отпуска, сообщает Zakon.kz.

Список помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram/bruhunova

"Перед вами (листайте) собраны... замечательные книги, что я успела прочитать/прослушать в отпуске. Рекомендую!" – написала под публикацией Татьяна Брухунова.

Комментаторы поблагодарили супругу юмориста, а некоторые поделились своими впечатлениями о книгах:

"Спасибо".

"Отец смотрит на запад" – жестокая вещь".

"Майская ночь" – огонь, это же какого года издание?! Чудо".

"Подлинная история". Великолепно написано, читается на одном дыхании".

Материал по теме Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров

31 августа 2024 года Татьяна Брухунова рассказала, как она провела три жарких месяца лета.

Материал по теме 35-летняя жена Евгения Петросяна рассказала, чему ее научило материнство

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.