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Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала книги, которые прочитала во время отпуска

Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала книги, которые прочитала во время отпуска, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 13:59 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова поделилась названиями книг, которые она успела прочитать во время отпуска, сообщает Zakon.kz.

Список помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна опубликовала в Instagram.

Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала книги, которые прочитала во время отпуска, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 13:59

Фото: Instagram/bruhunova

"Перед вами (листайте) собраны... замечательные книги, что я успела прочитать/прослушать в отпуске. Рекомендую!" – написала под публикацией Татьяна Брухунова.

Комментаторы поблагодарили супругу юмориста, а некоторые поделились своими впечатлениями о книгах:

  • "Спасибо".
  • "Отец смотрит на запад" – жестокая вещь".
  • "Майская ночь" – огонь, это же какого года издание?! Чудо".
  • "Подлинная история". Великолепно написано, читается на одном дыхании".

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.

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