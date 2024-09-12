Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала книги, которые прочитала во время отпуска
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова поделилась названиями книг, которые она успела прочитать во время отпуска, сообщает Zakon.kz.
Список помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна опубликовала в Instagram.
Фото: Instagram/bruhunova
"Перед вами (листайте) собраны... замечательные книги, что я успела прочитать/прослушать в отпуске. Рекомендую!" – написала под публикацией Татьяна Брухунова.
Комментаторы поблагодарили супругу юмориста, а некоторые поделились своими впечатлениями о книгах:
- "Спасибо".
- "Отец смотрит на запад" – жестокая вещь".
- "Майская ночь" – огонь, это же какого года издание?! Чудо".
- "Подлинная история". Великолепно написано, читается на одном дыхании".
31 августа 2024 года Татьяна Брухунова рассказала, как она провела три жарких месяца лета.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript