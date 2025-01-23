79-летний Евгений Петросян заинтриговал поклонников, но молодая жена его раскрыла

Известный советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, отдыхающий на Мальдивских островах с семьей, 23 января 2025 года порадовал поклонников новыми фото и видео, сообщает Zakon.kz.

79-летний артист под публикацией в Instagram спросил у своих подписчиков:

"Как вы думаете: на кого я смотрю и улыбаюсь? Не угадаете! Посмотрите в карусели".

По словам некоторых фолловеров, они сразу догадались, что Петросян смотрит на птичку:

"Сначала подумала на жену или детишек".

"Евгений Ваганович, огонь. Дай Бог крепкого здоровья, дорогой".

"Сразу догадалась! Какая необыкновенная птичка составила вам компанию! Прекрасного отдыха".

Интрига не получилась, так как помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга юмориста Татьяна Брухунова чуть ранее опубликовала эту птицу в своих Stories, написав:

"Завтрак втроем".

Фото: Instagram/bruhunova

20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.