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Культура и шоу-бизнес

79-летний Евгений Петросян заинтриговал поклонников, но молодая жена его раскрыла

79-летний Евгений Петросян заинтриговал поклонников, но молодая жена его раскрыла, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 19:10 Фото: Instagram/petrosyanevgeny, Instagram/bruhunova
Известный советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, отдыхающий на Мальдивских островах с семьей, 23 января 2025 года порадовал поклонников новыми фото и видео, сообщает Zakon.kz.

79-летний артист под публикацией в Instagram спросил у своих подписчиков:

"Как вы думаете: на кого я смотрю и улыбаюсь? Не угадаете! Посмотрите в карусели".

По словам некоторых фолловеров, они сразу догадались, что Петросян смотрит на птичку:

  • "Сначала подумала на жену или детишек".
  • "Евгений Ваганович, огонь. Дай Бог крепкого здоровья, дорогой".
  • "Сразу догадалась! Какая необыкновенная птичка составила вам компанию! Прекрасного отдыха".

Интрига не получилась, так как помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга юмориста Татьяна Брухунова чуть ранее опубликовала эту птицу в своих Stories, написав:

"Завтрак втроем".

Фото: Instagram/bruhunova

20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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