35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
Фото: Instagram/bruhunova
Сегодня, 16 сентября 2024 года, российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян отмечает день рождения. В связи с этим к нему обратилась 35-летняя Татьяна Брухунова, сообщает Zakon.kz.
Пятая супруга артиста поздравила его с 79-летием, опубликовав архивное фото.
"С днем рождения, волшебник!" – написала Татьяна Брухунова, трогательно обратившись к мужу.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали юмористу долгих лет жизни и крепкого здоровья:
- "Долгих лет жизни, радуйте нас дальше, любимый артист".
- "Как Ваганчик похож на папу! С днем рождения Евгения Вагановича!"
- "С днем рождения, Евгений Ваганович! Спасибо за юмор, что дарите нам долгие годы. Пожалуйста, оставайтесь с нами еще многие годы!"
- "С днем рождения вашего мужа и нашего любимого артиста! Счастье и красота у него уже есть! Крепкого ему здоровья на долгие-долгие годы рядом с прекрасной семьей!"
Днем ранее Татьяна опубликовала фото подросшей дочери.
Матильда, которой в октябре исполнится годик, умилила подписчиков матери:
- "Сама нежность".
- "Какая хорошенькая Матильда, просто куколка, красавица".
- "Девочка невероятно милая, а имя прям очень в вашем стиле. Реально классное имя".
- "Какая куколка! Наряд очень интересный... Татьяна, умеете вы все подбирать все такое милое и необычное".
Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.
Ранее Татьяна Брухунова поделилась названиями книг, которые она успела прочитать во время отпуска.
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