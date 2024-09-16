35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь

Сегодня, 16 сентября 2024 года, российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян отмечает день рождения. В связи с этим к нему обратилась 35-летняя Татьяна Брухунова, сообщает Zakon.kz.

Пятая супруга артиста поздравила его с 79-летием, опубликовав архивное фото.

"С днем рождения, волшебник!" – написала Татьяна Брухунова, трогательно обратившись к мужу.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали юмористу долгих лет жизни и крепкого здоровья:

"Долгих лет жизни, радуйте нас дальше, любимый артист".

"Как Ваганчик похож на папу! С днем рождения Евгения Вагановича!"

"С днем рождения, Евгений Ваганович! Спасибо за юмор, что дарите нам долгие годы. Пожалуйста, оставайтесь с нами еще многие годы!"

"С днем рождения вашего мужа и нашего любимого артиста! Счастье и красота у него уже есть! Крепкого ему здоровья на долгие-долгие годы рядом с прекрасной семьей!"

Днем ранее Татьяна опубликовала фото подросшей дочери.

Матильда, которой в октябре исполнится годик, умилила подписчиков матери:

"Сама нежность".

"Какая хорошенькая Матильда, просто куколка, красавица".

"Девочка невероятно милая, а имя прям очень в вашем стиле. Реально классное имя".

"Какая куколка! Наряд очень интересный... Татьяна, умеете вы все подбирать все такое милое и необычное".

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались в декабре 2019 года. В марте 2020 года у супругов родился сын Ваган, а в октябре 2023-го – дочь Матильда.

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Ранее Татьяна Брухунова поделилась названиями книг, которые она успела прочитать во время отпуска.