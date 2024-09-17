Ксения Бородина едва не ослепла

41-летняя российская ведущая Ксения Бородина вышла на связь с общественностью после заявления об операции. Актриса уточнила, что у нее была угроза отслоения сетчатки, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. И подробно рассказала о произошедшем. Как оказалось, Бородина приехала на ежегодное обследование организма, а ее отправили на операцию.

"Не могла вам ответить, потому что после операции 5-6 часов все мутно видела. Пришла к офтальмологу, а мне сказали, что срочно надо устранить очаги повреждения на глазах, иначе будет отслойка сетчатки. А у меня всю жизнь 100% зрение! Откуда повреждения? С чего вдруг они взялись?!" Ксения Бородина

В продолжении блогер подчеркнула необходимость прохождения осмотра на постоянной основе. Бородина также призналась, что подруги иногда смеются над ней, называя "бабулькой, бегающей по МРТ", но она не обращает на это внимания.

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