Ксения Бородина резко ответила, откуда у нее деньги на новую квартиру
Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина резко объяснила подписчице, что нельзя считать чужие деньги, сообщает Zakon.kz.
По информации Super, последнее время в жизни Ксении Бородиной "белая полоса": она состоит в серьезных отношениях, а также приобрела квартиру в центре столицы.
"Откуда у нее столько денег?" – задала вопрос одна из подписчиц Ксении.
Телеведущая предположила, что она отправила вопрос не подруге, а ей случайно, но все же ответила по адресу.
"Милая, считать чужие деньги нехорошо, но открою тебе секрет: я много работаю. Работаю сама, давно и горжусь своими достижениями".Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина
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