Ксения Бородина похвалила третьего жениха и раскрыла, почему в него влюбилась

7 декабря 2024 года российская ведущая Ксения Бородина поделилась трогательным видео: возлюбленный Николай Сердюков сделал ей предложение руки и сердца. Несмотря на разницу в возрасте и критику со стороны общественности, 42-летняя актриса ответила: "Да!", сообщает Zakon.kz.

Тогда она подчеркнула, что не могла бы сказать "нет".

"Сказав "нет" – я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой", – уточнила Бородина.

Сердюков же добавил, что несмотря на маленький срок их отношений, ему не нужно больше времени, чтобы понять, что он хочет провести остаток своей жизни с Бородиной.

Невзирая на трогательное видео комментаторы особо не рады за кумира и советуют одуматься.

Бедная Ксения, опять в очередные любовные сети. Полгода даю! Не верю я ему! Очень подозрительный!

Очередной альфонс на шее.

100 баллов за наигранность.

У меня одной он не вызывает доверия?

Сколько можно кривляться.

Любви там нет. Просто очень сильно старается.

Впрочем, экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" не устает защищать и отстаивать свой выбор.

"Я очень тебя люблю и спасибо, что ты такой сильный и умный. Что выдерживаешь такой поток ненависти и злости, но никогда даже виду не подал. Я рада, что вместо этого негатива, ты читаешь новости и интересную литературу. Люди тебя не знают совсем, но делают выводы, исходя из неудачного опыта, несчастной жизни. Тебе досталась публичная девушка, с которой будет тяжело. Но ты – моя опора и душа!" Ксения Бородина

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Ксения Бородина и Николай Сердюков начали встречаться полгода назад. Они познакомились на съемках "Последнего героя", где она была ведущей, а ее избранник – участником.