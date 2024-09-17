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Экстрасенс Мэрилин Керро призналась, что победила проблемы со здоровьем благодаря кошке

Экстрасенс рассказала о животных, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 02:15 Фото: Instagram/devilmarylinkerro
В этом году в семье эстонской ясновидящей Мэрилин появился щенок ротвейлера по имени Устав Густав и зеленоглазый сфинкс Энн, который сильно удивил хозяйку. Она уверяет, что он помог ей справиться с проблемой со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" призналась, что животные всегда были частью жизни Мэрилин, и она не может представить свою жизнь без них.

"В каждом доме должны быть кот и собака, и лучше, чтобы они были разного пола", – советует ясновидящая.

Хотя в детстве у Мэрилин было много разных домашних питомцев, особенно трогательным была морская свинка Майму .

"У меня было такое ощущение, будто внутри этой морской свинки была человеческая душа. В клетке он проводил очень мало времени – я выводила его на улицу, чтобы он поел траву, делал лабиринты из книг… Он точно знал, когда я приду из школы", – вспоминает Мэрилин о любимом питомце.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина едва не ослепла.

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