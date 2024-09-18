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Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике

Брюса Уиллиса заметили папарацци, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 07:40 Фото: Francisco Cueto
После диагностирования болезни "крепкий орешек" Брюс Уиллис отошел от актерской карьеры и публичной жизни. Теперь он редко выходит в свет, но недавно его заметили во время очередной поездки, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, "крепкого орешка" сфотографировали во время поездки в Лос-Анджелесе, пока Брюс продолжает бороться с афазией и деменцией.

69-летний голливудский актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля, одетый в черную кепку "Нью-Йорк Янкиз" и белую футболку.

Сейчас Брюс Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

Кроме жены Эммы Хеминг-Уиллис с двумя дочерьми, к Брюсу приходят в гости Деми Мур и трое их детей –Румер, Таллула и Скаут. К тому же у звезды экрана уже есть первая и пока единственная внучка Луэтта.

Недавно старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца на странице в Instagram. 

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