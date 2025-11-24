#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Брюс Уиллис не узнает своих детей: жена готовится к его смерти

Брюс Уиллис с женой, американский актер , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:18 Фото: Facebook/Emma Heming Willis
Пока "крепкий орешек" Голливуда Брюс Уиллис угасает от тяжелой болезни, его жена Эмма Хеминг готовится к неизбежной смерти мужа, сообщает Zakon.kz.

Речь о душевном и эмоциональном состоянии ее и их общих детей. 47-летняя бывшая модель делится, что для нее большое испытание наблюдать за упадком мировой иконы, справляться с глубоким горем утраты близкого человека, который все еще жив, и защищать детство двух дочерей – 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин. Перед Эммой Хеминг стоит задача – подготовить детей к будущей потере.

В новом интервью Эмма Хеминг призналась, что ее дочери уже испытывают "горе" по мере прогрессирования лобно-височной деменции 70-летнего отца. Но обсуждение самой смерти – этот порог они еще не преодолели.

"Вот это и есть тревога. Когда наступит следующий день? Но я знаю, что если/когда это произойдет, мы будем готовы", – приводит IBTimes слова Эммы.

Несмотря на внутреннюю подготовку, она по-прежнему руководствуется насущными потребностями детей. Когда ее спросили о том, как подготовить девочек к неизбежному, Эмма заявила, что им нужно жить одним днем.

При этом дочки Брюса и Эммы сейчас обучаются по программе FTD (приложение, предоставляющее информацию о лобно-височных расстройствах).

"Мы, общество, не думаем об этих вещах – мы не думаем об уходе и наших планах ухода, и мы не думаем о смерти. Но нам это действительно необходимо, и нам не нужно смотреть на это так мрачно... ...У меня есть план ухода за моими девочками, который в основном уже готов и цел, так что им не приходится принимать все решения и разбираться во всем самим. Я просто хочу немного облегчить им жизнь", – поделилась Эмма, отметив, что также постоянно заверяет их в своем хорошем здоровье, чтобы уменьшить их беспокойство.

Кроме того, стало известно о намерении Эммы Хеминг-Уиллис пожертвовать мозг Брюса для научных исследований после его смерти. Этот шаг она назвала "эмоционально сложным, но научно необходимым" для понимания лобно-височной деменции (ЛВД), пишет The WP Times.

Между тем 20 ноября старшая дочь Брюса Уиллиса, Румер Уиллис, в ходе сессии "Спроси меня о чем угодно" в Instagram призналась, что отец не всегда узнает своих детей.

"Я так благодарна, что, когда подхожу к нему и обнимаю, он, неважно, узнает меня или нет, все равно чувствует мою любовь, а я чувствую его ответную. Я все еще вижу в нем искру и ценю каждую минуту рядом. Просто благодарна за то, что могу быть с ним, ощущать его любовь и дарить свою", – заявила она.

В марте 2022 года семья Уиллис сообщила, что у Брюса диагностирована афазия – расстройство речи, влияющее на способность общаться, он решил уйти из актерской карьеры. Чуть меньше года спустя Эмма сообщила, что у ее мужа диагностирована лобно-височная деменция. В июле 2025-го стало известно, что 70-летний Брюс Уиллис практически полностью утратил способность говорить, читать и передвигаться самостоятельно.

В августе 2025 года жена Брюса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что его переселили в отдельный одноэтажный дом, где за ним постоянно ухаживает команда помощников. В начале ноября его заметили во время прогулки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
