Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото отца
Фото: Instagram/brucewillisbw
Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Румер Уиллис опубликовала серию фотографий по случаю празднования годика ее дочери. Среди них и снимок, на котором звезда "Крепкого орешка" держит на руках внучку.
Фото: Instagram/rumerwillis
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о его состоянии.
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По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.
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