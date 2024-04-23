Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото отца

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото отца, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:01 Фото: Instagram/brucewillisbw
Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Румер Уиллис опубликовала серию фотографий по случаю празднования годика ее дочери. Среди них и снимок, на котором звезда "Крепкого орешка" держит на руках внучку.

Брюс Уиллис опубликовал свежее фото, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:01

Фото: Instagram/rumerwillis

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о его состоянии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:01
Брюс Уиллис опубликовал новое фото в окружении семьи
, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:01

По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.

Читайте также

Анита Цой пострадала от паводков
В лодке и спасательном жилете: Анита Цой пострадала от паводка
Иосиф Пригожин показал 35-летнего сына
Иосиф Пригожин показал 35-летнего сына
Анастасия Московчук
Уиллис Брюс 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: