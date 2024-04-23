Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото отца

Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Румер Уиллис опубликовала серию фотографий по случаю празднования годика ее дочери. Среди них и снимок, на котором звезда "Крепкого орешка" держит на руках внучку.

Фото: Instagram/rumerwillis

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о его состоянии.

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По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.