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Новое фото Брюса Уиллиса с дочерью растрогало поклонников

Новое фото Брюса Уиллиса с дочерью растрогало поклонников Фото: Instagram/brucewillisbw
68-летний "Крепкий орешек" Брюс Уиллис уже давно не спасает Землю. Но его жизнь по-прежнему находится под пристальным вниманием общественности, сообщает Zakon.kz.

8 января 2024 года на странице в Instagram любимого супергероя Голливуда опубликована фотография с дочерью. На снимке Скаут ЛаРу Уиллис нежно целует отца в щеку.

"Безусловная любовь", – гласит подпись к совместной фотографии.

Кроме того, пару дней назад в соцсетях был опубликован еще один трогательный снимок, на кадрах которого Брюс лежит в кровати и гладит голову дочери, склоненную на его грудь.

Об ухудшающемся здоровье звезды "Пятого элемента" заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с "ухом", через которое суфлер подсказывал текст.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.

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Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.

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Неравнодушные поклонники творчества со всеми мира поддерживают американского актера:

  • Держись, братец! Мы тебя любим!
  • Абсолютная легенда.
  • Эта любовь – то, что ему сейчас больше всего нужно.
  • Какой прекрасный момент между папой и дочерью.
  • Пожалуйста, продолжайте публиковать подобные фото.
  • Прекрасная семья. Прекрасная любовь.
  • Я точно знаю, с чем вы столкнулись, и любовь – это единственный ответ.
  • Наш любимый и родной Брюс! Уверяю тебя, что несколько поколений еще будут смотреть фильмы с тобой, слушать песни! Держись, как можно дольше!
  • Спасибо, что иногда показываете нам нашего дорогого актера. У него замечательная семья.
  • И пусть он сам не помнит, кто вы и кто он сам! Главное, что вы помните, кто он!
  • Так мило! Мне нравится любовь, которую Брюс получает на постоянной основе. Красота!
  • Столько любви поможет вам в этой жестокой болезни, – значится в подписи к публикациям.

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