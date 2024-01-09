Новое фото Брюса Уиллиса с дочерью растрогало поклонников

68-летний "Крепкий орешек" Брюс Уиллис уже давно не спасает Землю. Но его жизнь по-прежнему находится под пристальным вниманием общественности, сообщает Zakon.kz.

8 января 2024 года на странице в Instagram любимого супергероя Голливуда опубликована фотография с дочерью. На снимке Скаут ЛаРу Уиллис нежно целует отца в щеку.

"Безусловная любовь", – гласит подпись к совместной фотографии.

Кроме того, пару дней назад в соцсетях был опубликован еще один трогательный снимок, на кадрах которого Брюс лежит в кровати и гладит голову дочери, склоненную на его грудь.

Об ухудшающемся здоровье звезды "Пятого элемента" заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с "ухом", через которое суфлер подсказывал текст.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.

Материал по теме Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью

Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.

Материал по теме Брюс Уиллис опубликовал новое фото в окружении семьи

Неравнодушные поклонники творчества со всеми мира поддерживают американского актера: