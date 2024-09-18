Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения

18 сентября 2024 года в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина двойной праздник: их детям Лизе и Гарри исполнилось по 11 лет. Юморист не упустил возможность и разместил фотографию повзрослевших детей, сообщает Zakon.kz.

Снимок с двойняшками опубликован на странице в Instagram с краткой подписью: "11".

Поклонники звездного семейства не поскупились на поздравления:

Куклята же! обожаю!

Как они выросли. Счастья и здоровья вашим детям!

С днем рождения. Счастья, улыбок, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Поздравляю от всей души, какие красавцы невероятные!

У прекрасных родителей – прекрасные дети. Всего самого наилучшего им.

Примечательно, что ведущий довольно часто публикует семейные снимки.

Елизавету с Гарри родила суррогатная мама. Сестра появилась на свет на несколько минут раньше. После работы на телевидении Галкин заявил, что его дети никогда не будут участвовать ни в каких конкурсах.

Не так давно подписчики пытались выяснить, на кого же похожи дети Пугачёвой и Галкина.