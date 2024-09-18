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Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения

дети Пугачёвой и Галкина, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:49 Фото: Instargam/maxgalkinru
18 сентября 2024 года в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина двойной праздник: их детям Лизе и Гарри исполнилось по 11 лет. Юморист не упустил возможность и разместил фотографию повзрослевших детей, сообщает Zakon.kz.

Снимок с двойняшками опубликован на странице в Instagram с краткой подписью: "11".

Поклонники звездного семейства не поскупились на поздравления:

  • Куклята же! обожаю!
  • Как они выросли. Счастья и здоровья вашим детям!
  • С днем рождения. Счастья, улыбок, хорошего настроения и крепкого здоровья.
  • Поздравляю от всей души, какие красавцы невероятные!
  • У прекрасных родителей – прекрасные дети. Всего самого наилучшего им.

Примечательно, что ведущий довольно часто публикует семейные снимки.

Елизавету с Гарри родила суррогатная мама. Сестра появилась на свет на несколько минут раньше. После работы на телевидении Галкин заявил, что его дети никогда не будут участвовать ни в каких конкурсах.

Не так давно подписчики пытались выяснить, на кого же похожи дети Пугачёвой и Галкина.

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