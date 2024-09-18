Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения
Фото: Instargam/maxgalkinru
18 сентября 2024 года в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина двойной праздник: их детям Лизе и Гарри исполнилось по 11 лет. Юморист не упустил возможность и разместил фотографию повзрослевших детей, сообщает Zakon.kz.
Снимок с двойняшками опубликован на странице в Instagram с краткой подписью: "11".
Поклонники звездного семейства не поскупились на поздравления:
- Куклята же! обожаю!
- Как они выросли. Счастья и здоровья вашим детям!
- С днем рождения. Счастья, улыбок, хорошего настроения и крепкого здоровья.
- Поздравляю от всей души, какие красавцы невероятные!
- У прекрасных родителей – прекрасные дети. Всего самого наилучшего им.
Примечательно, что ведущий довольно часто публикует семейные снимки.
Елизавету с Гарри родила суррогатная мама. Сестра появилась на свет на несколько минут раньше. После работы на телевидении Галкин заявил, что его дети никогда не будут участвовать ни в каких конкурсах.
Не так давно подписчики пытались выяснить, на кого же похожи дети Пугачёвой и Галкина.
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