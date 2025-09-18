#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"12": редкие фотографии детей Галкина и Пугачёвой вызвали бурю восторга

дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 14:19 Фото: Instagram/maxgalkinru
Детям юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой сегодня, 18 сентября 2025 года, исполнилось 12 лет, сообщает Zakon.kz.

49-летний Галкин приурочил к этому событию новый пост со свежими фотографиями Лизы и Гарри.

"12" – подписал он пост. На кадрах не только подросшие дети, но и моменты, когда они были совсем маленькими.

Подписчики Галкина засыпали пост восхищенными комментариями с поздравлениями:

  • С днем рождения! Светлого, счастливого, мирного будущего!
  • Поздравляю вас с Днем Рождения, желаю вам, красивые, счастливые дети, всего самого наилучшего от всего сердца
  • Лучики солнца
  • Какие милые, добрые и воспитанные дети
  • Галчата-Пугачата любимые
  • С Днем рождения замечательных Лизу и Гарри
  • Максим и Алла поздравляю ваших детей Лизу и Галина с днем рождения. Всего им самого наилучшего.
  • С днем рождения прекрасных детей! Пусть Лиза и Гарик будут здоровы и счастливы,живут под мирным небом, все остальное у них уже есть
  • Чудесные детки
  • С днем рождения, красавчики!
  • Какие красивые детки! Счастья, здоровья, мирного неба!
  • "От сливки не рождаются оливки". Дети супер!!! Браво родители
  • С Днем рождения, самые милые дети на свете! Счастья вам самого огромного!

Алла Пугачева и Максим Галкин вступили в брак 23 декабря 2011 года, с 2005 года они жили в гражданском браке. Примадонна же ранее признавалась, что встречаться они начали с 2001 года. Двойняшки Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года с помощью суррогатного материнства.

В большом интервью в сентябре 2025 года 76-летняя Пугачева пооткровенничала об отношениях в браке с Галкиным.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
