Тест: Насколько хорошо вы знаете мировой кинематограф

Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz

Каждое поколение приносит с собой новые шедевры кино и меняет представление о лучших фильмах. Однако есть картины, которые остаются непревзойденными на протяжении десятилетий. Zakon.kz предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы их знаете.

От техник съемки и монтажа до незабываемых актерских работ – в этом списке собраны самые лучшие фильмы, которые стали знаковыми в истории кинематографа.

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