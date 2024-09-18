Видео акробата из Казахстана вызвало разногласия в Сети
Фото: Instagram/gal.07
Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно экстремального видео казахстанского акробата, сообщает Zakon.kz.
Видео с акробатическими трюками на стульях, беркутом и флагом Казахстана в руках акробата Галымжана Ауесбая не на шутку всполошили Instagram-пользователей. Помимо восхищений видео вызвало много вопросов, включая замечания об отсутствии мер безопасности.
Со слов Галымжана к видео, самым сложным было удержать в руках птицу. На кадрах четко видно, как из-за непривычных условий птица беспокойно машет тяжелыми крыльями.
Судя по странице акробата в Instagram, мужчина работает в этой сфере уже более 10 лет.
Днями ранее оператор, снимавший Димаша Кудайбергена посоветовал коллегам соблюдать технику безопасности в процессе съемок.
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