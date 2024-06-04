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Видео Кайрата Нуртаса вызвало споры в Сети

Видео, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 04:30 Фото: Instagram/kair_n
4 июня казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал на своей странице трогательное видео со своей мамой Гульзирой Айдарбековой, которое вызвало споры и неоднозначную реакцию отечественных комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Бурные споры среди пользователей Сети вызвал безобидный ролик, в котором певец целует свою маму.

Многие комментаторы обрушились с критикой на мать исполнителя за то, что она якобы влезла в семью Кайрата и внесла существенный раздор. Кто-то даже пожалел певца, поскольку он якобы вынужден разрываться между двумя главными женщинами в своей жизни.

Днем ранее там же в Instagram Кайрата Нуртаса завалили вопросами про жену и детей.

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