Видео Кайрата Нуртаса вызвало споры в Сети

4 июня казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал на своей странице трогательное видео со своей мамой Гульзирой Айдарбековой, которое вызвало споры и неоднозначную реакцию отечественных комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Бурные споры среди пользователей Сети вызвал безобидный ролик, в котором певец целует свою маму.

Многие комментаторы обрушились с критикой на мать исполнителя за то, что она якобы влезла в семью Кайрата и внесла существенный раздор. Кто-то даже пожалел певца, поскольку он якобы вынужден разрываться между двумя главными женщинами в своей жизни.

Днем ранее там же в Instagram Кайрата Нуртаса завалили вопросами про жену и детей.