На голове и без страховки: акробаты с Медеу взорвали соцсети
Ролик опубликован 28 мая 2025 года.
"Вот так мы провели день. Все в ваших руках", – говорится в подписи к видео.
В кадре можно увидеть, как один акробат удерживает второго на голове. Без помощи рук.
Комментаторы после просмотра оставляют восхищенные отзывы. В основном, видимо, не подобрав слова, в ход идут многочисленные смайлики.
Впрочем, ребята выполняют это сложное упражнение не в первый раз. Ранее они делились подобными видео, только с других локаций.
- Мне страшно, а вы без страховки. Браво.
- В шоке.
- Слов нет.
- Сильно, – пишут пользователи.
Ранее мы рассказывали, что виртуоз-домбрист Алексей Лодочников из Астаны стал одним из счастливых обладателей билета на концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Долгожданное выступление пройдет лишь 10 августа на Центральном стадионе в Алматы. Блогер разместил юмористическое видео сегодня, 29 мая 2025 года. Он показал кадры репетиции к зрелищному выступлению.