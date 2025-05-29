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Общество

На голове и без страховки: акробаты с Медеу взорвали соцсети

акробаты, Алматы, горы, трюк, опасность, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:52 Фото: Instagram/abay_orazbay
Казахстанские акробаты Адлет Субыханулы и Абай Оразбай с новым видео покоряют социальные сети. Финалисты Central Asia’s Got Talent на этот раз поднялись на плотину Медеу и уже там на красивом фоне величественных гор показали один из экстремальных трюков, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован 28 мая 2025 года.

"Вот так мы провели день. Все в ваших руках", – говорится в подписи к видео.

В кадре можно увидеть, как один акробат удерживает второго на голове. Без помощи рук.

Комментаторы после просмотра оставляют восхищенные отзывы. В основном, видимо, не подобрав слова, в ход идут многочисленные смайлики.

Впрочем, ребята выполняют это сложное упражнение не в первый раз. Ранее они делились подобными видео, только с других локаций.

  • Мне страшно, а вы без страховки. Браво.
  • В шоке.
  • Слов нет.
  • Сильно, – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что виртуоз-домбрист Алексей Лодочников из Астаны стал одним из счастливых обладателей билета на концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Долгожданное выступление пройдет лишь 10 августа на Центральном стадионе в Алматы. Блогер разместил юмористическое видео сегодня, 29 мая 2025 года. Он показал кадры репетиции к зрелищному выступлению. 

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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