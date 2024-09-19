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Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 05:30 Фото: Instagram/kanat_sveta_aitbayevtar
Пользователи соцсетей узнали, кого сразу после концерта в Астане обнял популярный певец, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на первом месте у всемирно известного певца – это его семья. Поэтому, спустившись со сцены после одного из двух столичных концертов, Димаш первым делом обнял своего отца Каната Айтбаева.

По словам комментаторов, такой поступок демонстрирует простоту и человечность Димаша. С другой – показывает его глубокую благодарность и уважение к родителям.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 05:30

Канат Айтбаев и Димаш Кудайберген, фото: Instagram/kanat_sveta_aitbayevtar

Недавно в соцсетях завирусилось видео, в котором Димаш уберег оператора от падения со сцены.

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