Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане

Пользователи соцсетей узнали, кого сразу после концерта в Астане обнял популярный певец, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на первом месте у всемирно известного певца – это его семья. Поэтому, спустившись со сцены после одного из двух столичных концертов, Димаш первым делом обнял своего отца Каната Айтбаева.

По словам комментаторов, такой поступок демонстрирует простоту и человечность Димаша. С другой – показывает его глубокую благодарность и уважение к родителям.

Канат Айтбаев и Димаш Кудайберген, фото: Instagram/kanat_sveta_aitbayevtar

Недавно в соцсетях завирусилось видео, в котором Димаш уберег оператора от падения со сцены.