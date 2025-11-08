#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к фанатам перед концертом в Барселоне

Димаш Кудайберген, Испания, Барселона, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 22:45 Фото: ru.dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген завершил подготовку к своему концерту в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 8 ноября сообщил в Instagram, опубликовав фотографию со сцены арены, где пройдет выступление.

"Подготовка к моему концерту в Барселоне закончилась. Увидимся вечером", – написал Кудайберген.

Публикация быстро набрала тысячи реакций и комментариев от поклонников со всего мира, которые пожелали артисту удачного концерта и выразили поддержку.

Сегодня, 8 ноября 2025 года, впервые казахстанский артист будет выступать на Olimpic Arena Badalona – Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Испании.

Айсулу Омарова
