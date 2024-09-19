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Внук Аллы Пугачёвой эмоционально отреагировал на новость о разводе с женой

Внук Аллы Пугачёвой эмоционально отреагировал на новость о разводе с женой, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 17:04 Фото: Instagram/npresnyakov
Российский певец и музыкант Никита Пресняков, который уже несколько лет живет в США, прокомментировал слухи о разводе с моделью Алёной Красновой, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 сентября 2024 года, в некоторых пабликах и СМИ появилась информация, что внук Аллы Пугачёвой расстался с женой после семи лет брака. В этот же день Никита в Instagram-Stories опубликовал эмоциональное видео.

"СМИ всегда пишут какую-то... Распространите эту информацию, мы не расстались, мы любим друг друга невероятно, все супер, вообще отлично! Я не знаю с чего, кто, откуда высосал вообще!" – сказал Пресняков.

По словам музыканта, за всю жизнь в СМИ выходило лишь 1% правдивой информации про него. Остальные 99% он назвал ложью и обратился к поклонникам.

"Просто не верьте во все... прошу вас, ребят. Если что, спросите у меня лично", – заключил Никита.

21 мая 2024 года Никите Преснякову исполнилось 33 года. В связи с этим Кристина Орбакайте поделилась архивным фото с сыном и поздравила его с днем рождения.

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