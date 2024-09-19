Актер Алексей Чадов второй раз стал отцом

На днях у российского актера Алексея Чадова родился второй ребенок, сообщает Zakon.kz.

Его супруга Лейсан родила девочку. Малышку назвали Айя. Прибавлением в семье Чадов поделился 17 сентября на своей странице в Instagram.

"Спасибо, любимая, за дочку", – эмоционально подписал фотографию малышки новоиспеченный отец.

А Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения.