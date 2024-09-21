Фото Ивана Урганта с младенцем на руках умилило его поклонников

Фото: Instagram/urgantcom

Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант 21 сентября 2024 года в своем Instagram опубликовал фотографии с младшей дочерью Валерией, оставив трогательную запись под ними, сообщает Zakon.kz.

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