Фото Ивана Урганта с младенцем на руках умилило его поклонников
Фото: Instagram/urgantcom
Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант 21 сентября 2024 года в своем Instagram опубликовал фотографии с младшей дочерью Валерией, оставив трогательную запись под ними, сообщает Zakon.kz.
Таким образом он поздравил именинницу с девятилетием.
"Девять лет одного счастья! I love 9", – трогательно подписал Иван Ургант снимки, на одной из которых держит на руках совсем маленькую Валерию.
Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что Валерия похожа на свою бабушку и папу:
- "На бабушку похожа".
- "Ксерокопия, вы родили?"
- "Какая милота, первым фото можно любоваться вечно".
- "Пусть будет самой здоровенькой и счастливой в радость вашей семье".
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Ранее сообщалось, что старшая дочь Ивана Урганта вернулась в Россию.
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