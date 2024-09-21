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Фото Ивана Урганта с младенцем на руках умилило его поклонников

Фото Ивана Урганта с младенцем на руках умилило его поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 15:03 Фото: Instagram/urgantcom
Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант 21 сентября 2024 года в своем Instagram опубликовал фотографии с младшей дочерью Валерией, оставив трогательную запись под ними, сообщает Zakon.kz.

Таким образом он поздравил именинницу с девятилетием.

"Девять лет одного счастья! I love 9", – трогательно подписал Иван Ургант снимки, на одной из которых держит на руках совсем маленькую Валерию.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что Валерия похожа на свою бабушку и папу:

  • "На бабушку похожа".
  • "Ксерокопия, вы родили?"
  • "Какая милота, первым фото можно любоваться вечно".
  • "Пусть будет самой здоровенькой и счастливой в радость вашей семье".

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Ранее сообщалось, что старшая дочь Ивана Урганта вернулась в Россию.

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