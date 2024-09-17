Старшая дочь Ивана Урганта вернулась в Россию
Фото: Instagram/urgantcom
Популярный шоумен Иван Ургант рассказал, что его старшая дочь Эрика Кикнадзе прилетела в Россию после нескольких лет проживания в Америке. Совместное фото ведущий разместил на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Снимок, сделанный на одной из улиц Москвы, Ургант подписал кратко:
"Здрасьте, приехали!"
Эрика Кикнадзе родилась в первом браке супруги телеведущего. Она уже несколько лет живет в Нью-Йорке, куда переехала учиться.
Комментаторы подчеркнули, что скучают по ведущему и задаются вопросами, когда он вернется на экраны.
Тем временем Кикнадзе уже поделилась совместным селфи с младшей сестрой и кадром во время прогулки по столице.
Фото: Instagram/stories/e_ttg
Не так давно Ургант поделился архивной фотографией своей легендарной бабушки Нины. Ее не стало 3 декабря 2021 года.
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