Старшая дочь Ивана Урганта вернулась в Россию

Популярный шоумен Иван Ургант рассказал, что его старшая дочь Эрика Кикнадзе прилетела в Россию после нескольких лет проживания в Америке. Совместное фото ведущий разместил на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Снимок, сделанный на одной из улиц Москвы, Ургант подписал кратко:

"Здрасьте, приехали!"

Эрика Кикнадзе родилась в первом браке супруги телеведущего. Она уже несколько лет живет в Нью-Йорке, куда переехала учиться.

Комментаторы подчеркнули, что скучают по ведущему и задаются вопросами, когда он вернется на экраны.

Тем временем Кикнадзе уже поделилась совместным селфи с младшей сестрой и кадром во время прогулки по столице.

Фото: Instagram/stories/e_ttg

Не так давно Ургант поделился архивной фотографией своей легендарной бабушки Нины. Ее не стало 3 декабря 2021 года.