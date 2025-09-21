Иван Ургант показал фото новорожденной дочки
Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант 21 сентября поделился в Instagram архивным и новым снимками с дочерью, отметив ее 10-летие, сообщает Zakon.kz.
На первом фото артист держит малышку на руках вскоре после ее рождения, а на втором – позирует с уже подросшей девочкой.
"И еще не известно, кто из нас больше поменялся", – подписал публикацию Ургант.
Поклонники в комментариях оставляют поздравления и отмечают, как сильно дочь похожа на маму.
"Доченька же копия вашей мамы!", "Помню, как вы в эфире объявляли о рождении", – пишут подписчики.
А ранее сообщалось, что известной казахстанской телеведущей Динаре Сатжан исполнилось 43 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript