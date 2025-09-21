Иван Ургант показал фото новорожденной дочки

Российский телеведущий Иван Ургант 21 сентября поделился в Instagram архивным и новым снимками с дочерью, отметив ее 10-летие, сообщает Zakon.kz.

На первом фото артист держит малышку на руках вскоре после ее рождения, а на втором – позирует с уже подросшей девочкой.

"И еще не известно, кто из нас больше поменялся", – подписал публикацию Ургант.

Поклонники в комментариях оставляют поздравления и отмечают, как сильно дочь похожа на маму.

"Доченька же копия вашей мамы!", "Помню, как вы в эфире объявляли о рождении", – пишут подписчики.

А ранее сообщалось, что известной казахстанской телеведущей Динаре Сатжан исполнилось 43 года.