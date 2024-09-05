Иван Ургант опубликовал фото своей легендарной бабушки
Фото: Instagram/urgantcom
Российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант поделился архивной фотографией своей легендарной бабушки Нины (советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР). Ее не стало 3 декабря 2021 года, сообщает Zakon.kz.
На черно-белом снимке, опубликованном сегодня, 5 сентября, в Instagram шоумена, – дочь и бабушка, улыбающиеся друг другу.
Ургант уточнил, что фото было сделано на даче.
"Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые. I love 95", – написал под публикацией Иван.
Отметим, что 4 сентября 2024 года Нине Ургант исполнилось бы 95 лет.
Фото двух Нин тронуло подписчиков 46-летнего Ивана:
- "Любовь и Нины".
- "Связь поколений".
- "Какое душевное фото, особенно в чб".
- "Обязательно напишите книгу. У вас талант".
- "Это очень трогательно и ценно! Кадр, как из кино".
- "Светлая память Нине Николаевне! Спасибо большое за роли!"
15 мая 2024 года Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с 16-летием.
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