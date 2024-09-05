Иван Ургант опубликовал фото своей легендарной бабушки

Фото: Instagram/urgantcom

Российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант поделился архивной фотографией своей легендарной бабушки Нины (советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР). Ее не стало 3 декабря 2021 года, сообщает Zakon.kz.

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