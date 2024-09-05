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Иван Ургант опубликовал фото своей легендарной бабушки

Иван Ургант опубликовал фото своей легендарной бабушки, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:01 Фото: Instagram/urgantcom
Российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант поделился архивной фотографией своей легендарной бабушки Нины (советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР). Ее не стало 3 декабря 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На черно-белом снимке, опубликованном сегодня, 5 сентября, в Instagram шоумена, – дочь и бабушка, улыбающиеся друг другу.

Ургант уточнил, что фото было сделано на даче.

"Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые. I love 95", – написал под публикацией Иван.

Отметим, что 4 сентября 2024 года Нине Ургант исполнилось бы 95 лет.

Фото двух Нин тронуло подписчиков 46-летнего Ивана:

  • "Любовь и Нины".
  • "Связь поколений".
  • "Какое душевное фото, особенно в чб".
  • "Обязательно напишите книгу. У вас талант".
  • "Это очень трогательно и ценно! Кадр, как из кино".
  • "Светлая память Нине Николаевне! Спасибо большое за роли!"

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15 мая 2024 года Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с 16-летием.

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