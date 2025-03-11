Игорь Николаев ошеломил фанатов, исполнив песню сам с собой
Фото: Instagram/arsenyborodin
Автор и исполнитель множества лирических хитов о любви Игорь Николаев исполнил с двойником свою композицию "Выпьем за любовь". Видео с музыкального шоу "Один в один" композитор поделился с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
Небольшой отрывок певец разместил 11 марта 2025 года.
В описании к подписи на странице в Instagram значится:
"Петь с самим собой 30-летней давности – это увлекательный аттракцион! Спасибо талантливому Арсению Бородину за это приключение!"
- "Какое исполнение! Супер!"
- "Игорь Юрьевич, как всегда: "Браво!"
- "Обожаю Игоря Николаева!"
- "Великолепно".
- "Арсений – просто молодец! Классно выступил".
- "Один в один!"
- "Очень похож голос".
- "Это просто 100 из 100".
- "Прекрасно вас изобразил!"
- "Потрясающе", – отмечают пользователи после просмотра.
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