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Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев ошеломил фанатов, исполнив песню сам с собой

актеры на сцене шоу , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 18:20 Фото: Instagram/arsenyborodin
Автор и исполнитель множества лирических хитов о любви Игорь Николаев исполнил с двойником свою композицию "Выпьем за любовь". Видео с музыкального шоу "Один в один" композитор поделился с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Небольшой отрывок певец разместил 11 марта 2025 года.

В описании к подписи на странице в Instagram значится:

"Петь с самим собой 30-летней давности – это увлекательный аттракцион! Спасибо талантливому Арсению Бородину за это приключение!"
  • "Какое исполнение! Супер!"
  • "Игорь Юрьевич, как всегда: "Браво!"
  • "Обожаю Игоря Николаева!"
  • "Великолепно".
  • "Арсений – просто молодец! Классно выступил".
  • "Один в один!"
  • "Очень похож голос".
  • "Это просто 100 из 100".
  • "Прекрасно вас изобразил!"
  • "Потрясающе", – отмечают пользователи после просмотра.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы штурмуют соцсети белорусского исполнителя Макса Коржа с просьбой о гастролях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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