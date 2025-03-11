Игорь Николаев ошеломил фанатов, исполнив песню сам с собой

Фото: Instagram/arsenyborodin

Автор и исполнитель множества лирических хитов о любви Игорь Николаев исполнил с двойником свою композицию "Выпьем за любовь". Видео с музыкального шоу "Один в один" композитор поделился с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

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