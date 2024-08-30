Павлодарцы исполнили кюи с ортеке и установили рекорд

Сто детей-домбристов одновременно сыграли знаменитые произведения с использованием ортеке. Фигурки горного козлика привязаны к пальцам музыкантов и отбивают дробь на барабане в такт кюю. Действо как рекорд сегодня зафиксировал представитель казахстанской Книги рекордов, передает Zakon.kz.

Ортеке – это уникальное музыкально-кукольное искусство, в котором используется деревянная фигурка горного козла таутеке, прикрепленная одной нитью к музыканту-кукловоду. В современном мире это древнее искусство тюрков признано кукольно-музыкальным, так как в нем происходит синтез различных видов художественного творчества: декоративно-прикладного искусства, музыки, танца и управления марионетками. Это не просто танец, а целая история, которая разворачивается перед зрителями.

Юные музыканты Павлодара сегодня не только сорвали бурю аплодисментов, выступив на центральной городской сцене с необычным номером. Рекорд официально зарегистрировали в казахстанском аналоге Книги Гиннесса.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Ортеке отдельно музыкальным инструментом не назовешь, он всегда идет в совокупности с домброй, но имеет многовековую историю. Это доказывает, что на казахской земле издревле было развито театральное кукольное искусство. К сожалению, сейчас оно не так широко известно среди молодежи. И такое массовое исполнение с ортеке в Казахстане впервые. Мы подали заявку в офис Книги рекордов Казахстана, они рассмотрели ее и сегодня прибыли на мероприятие, чтобы зафиксировать достижение", – рассказал советник акима города Павлодара Данияр Жумадилов.

Учащиеся нескольких музыкальных образовательных заведений исполнили три динамичных произведения – "Салкүрең", "Секіртпе", "Қара жорға". Сотню фигурок мастера изготовили специально для этого события. Как сообщили в акимате, позже ортеке подарят одаренным детям.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

В 2023 году ортеке как казахское исполнительское искусство было включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Сертификат о фиксации рекорда вручил официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИНЭС Куандык Кудайбергенов. Он поздравил музыкантов и всех павлодарцев с этим знаменательным событием.