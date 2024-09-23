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Али Окапов и Акерке Буркитбай отмечают годовщину свадьбы

Али Окапов и Акерке Буркитбай отмечают годовщину свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 10:22 Фото: Instagram/aliokapov
Известные казахстанские музыканты Али Окапов и Акерке Буркитбай зачастую делятся с общественностью совместными снимками и видео. На этот раз они рассказали, что со дня регистрации их брака прошло уже четыре года, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимку Буркитбай уточнила:

"Сегодня нашей семье, нашему маленькому государству исполнилось четыре года".

Окапов отреагировал на публикацию, оставив следующий комментарий: "Пусть будет здоров президент нашей маленькой страны".

Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

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А в марте 2023 года Окапов впервые показал сына публике.

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