Али Окапов и Акерке Буркитбай отмечают годовщину свадьбы

Фото: Instagram/aliokapov

Известные казахстанские музыканты Али Окапов и Акерке Буркитбай зачастую делятся с общественностью совместными снимками и видео. На этот раз они рассказали, что со дня регистрации их брака прошло уже четыре года, сообщает Zakon.kz.

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