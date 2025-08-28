Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата"

Накануне, 27 августа 2025 года, популярный казахстанский певец Али Окапов и солистка группы "Илигай" Акерке Буркитбай записали видео. В нем супруги высказались о герое исторического матча ФК "Кайрат" – 21-летнем вратаре Темирлане Анарбекове, сообщает Zakon.kz.

По словам 34-летнего Окапова, когда он зашел домой после матча, увидел, что Акерке радуется. На просьбу мужа раскрыть причину радости Буркитбай ответила коротко: "Потому что Атырау, шеркеш".

"Вчерашний герой, вчерашний голкипер "Кайрата" (Темирлан Анарбеков. – Прим. ред.), оказывается, земляк Ерке. Они также из одного рода", – объяснил подписчикам Али.

Также 32-летняя Акерке вместе с супругом пожелала Темирлану Анарбекову удачи:

"Кем бы он ни был, независимо от рода, я испытываю такую гордость. Я даже представить не могу, что творится в сердцах его родителей. Рады и гордятся им все казахстанцы. Желаю, чтобы ему улыбнулась удача и чтобы его труд оценили по достоинству".

21-летний голкипер Темирлан Анарбеков стал новой звездой ФК "Кайрат" и казахстанского футбола после матча с шотландским "Селтиком", который состоялся 26 августа 2025 года. В этот день на Центральном стадионе Алматы впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Исторический вечер завершился победой "Кайрата" в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря Темирлану Анарбекову, который отразил три 11-метровых удара шотландцев, алматинский клуб впервые пробился в основную сетку ЛЧ.

28 августа стало известно, что "Кайрат" попал в четвертую корзину жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. О том, с кем в одну группу может попасть команда Рафаэля Уразбахтина по итогам жеребьевки, прочитайте здесь.