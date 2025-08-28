#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата"

казахстанский певец Али Окапов, солистка группы &quot;Илигай&quot; Акерке Буркитбай, вратарь ФК &quot;Кайрат&quot; Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:41 Фото: Instagram/aliokapov, Instagram/anarbekov_temirlan77
Накануне, 27 августа 2025 года, популярный казахстанский певец Али Окапов и солистка группы "Илигай" Акерке Буркитбай записали видео. В нем супруги высказались о герое исторического матча ФК "Кайрат" – 21-летнем вратаре Темирлане Анарбекове, сообщает Zakon.kz.

По словам 34-летнего Окапова, когда он зашел домой после матча, увидел, что Акерке радуется. На просьбу мужа раскрыть причину радости Буркитбай ответила коротко: "Потому что Атырау, шеркеш".

"Вчерашний герой, вчерашний голкипер "Кайрата" (Темирлан Анарбеков. – Прим. ред.), оказывается, земляк Ерке. Они также из одного рода", – объяснил подписчикам Али.

Также 32-летняя Акерке вместе с супругом пожелала Темирлану Анарбекову удачи:

"Кем бы он ни был, независимо от рода, я испытываю такую гордость. Я даже представить не могу, что творится в сердцах его родителей. Рады и гордятся им все казахстанцы. Желаю, чтобы ему улыбнулась удача и чтобы его труд оценили по достоинству".

21-летний голкипер Темирлан Анарбеков стал новой звездой ФК "Кайрат" и казахстанского футбола после матча с шотландским "Селтиком", который состоялся 26 августа 2025 года. В этот день на Центральном стадионе Алматы впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:41
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

Исторический вечер завершился победой "Кайрата" в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря Темирлану Анарбекову, который отразил три 11-метровых удара шотландцев, алматинский клуб впервые пробился в основную сетку ЛЧ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:41
УЕФА приготовил для "Кайрата" мячи нового образца в Лиге чемпионов

28 августа стало известно, что "Кайрат" попал в четвертую корзину жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. О том, с кем в одну группу может попасть команда Рафаэля Уразбахтина по итогам жеребьевки, прочитайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Культура и шоу-бизнес
14:05, Сегодня
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление
Культура и шоу-бизнес
13:51, Сегодня
"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление
Аким СКО по видеосвязи поздравил театр танца Sensitive с успехом на международной сцене ШОС
Культура и шоу-бизнес
13:12, Сегодня
Аким СКО по видеосвязи поздравил театр танца Sensitive с успехом на международной сцене ШОС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: