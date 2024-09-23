47-летний Мейрамбек Беспаев в третий раз стал отцом

Семья основателя и солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева стала больше. Сегодня, 23 сентября 2024 года, стало известно, что певец стал отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.

О радостном событии рассказал известный певец Сакен Майгазиев.

В подписи к публикации он уточнил, что Мархабат и Мейрамбек Беспаевы стали родителями.

Также об этом рассказала и сама новоиспеченная мама.

Фото: Instagram/stories/marhabat.besbaeva

Она предложила подписчикам угадать, кто родился в звездной семье: мальчик или девочка.

Ранее супруга артиста рассказывала, что она ждала беременность девять лет.

У супругов уже есть двое детей.