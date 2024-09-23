47-летний Мейрамбек Беспаев в третий раз стал отцом
Фото: Instagram/m_besbaev
Семья основателя и солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева стала больше. Сегодня, 23 сентября 2024 года, стало известно, что певец стал отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.
О радостном событии рассказал известный певец Сакен Майгазиев.
В подписи к публикации он уточнил, что Мархабат и Мейрамбек Беспаевы стали родителями.
Также об этом рассказала и сама новоиспеченная мама.
Фото: Instagram/stories/marhabat.besbaeva
Она предложила подписчикам угадать, кто родился в звездной семье: мальчик или девочка.
Ранее супруга артиста рассказывала, что она ждала беременность девять лет.
У супругов уже есть двое детей.
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