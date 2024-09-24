Мейрамбек Беспаев раскрыл пол третьего ребенка

Стало известно, кого родила жена известного казахстанского певца, основателя и солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева. Пол третьего ребенка Мархабат с супругом раскрыли в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 47-летний артист посвятил третьему ребенку трогательное стихотворение.

"Доченька моя, добро пожаловать на землю!" – написал Мейрамбек Беспаев 24 сентября 2024 года.

По словам его супруги, все говорили, что у них родится сын.

"Родилась наша долгожданная дочь. Тысяча благодарностей за все ваши поздравления!" – добавила Мархабат Беспаева.

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

19 сентября 2024 года жена Мейрамбека Беспаева рассказала о важном событии в семье. Мархабат поделилась трогательным видеороликом, в котором показала округлившийся живот. А уже 23 сентября стало известно, что супруги стали родителями в третий раз.