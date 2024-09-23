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Четвертый брак Сергея Шнурова потерпел крах

Еще один брак Шнурова потерпел крах, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:44 Фото: Instagram/sergey_shnurov_fun
Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод после шести лет брака, сообщает Zakon.kz.

33-летняя Ольга Шнурова подала на развод с 51-летним музыкантом 16 сентября. У пары – двое детей, пишет российский телеграм-канал.

Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой в октябре 2018 года. Тайная церемония прошла без гостей в Санкт-Петербурге.

Ольга – дочь уральского бизнесмена миллионера Валерия Абрамова.

Для Шнурова это был четвертый брак. Сейчас у лидера легендарного "Ленинграда" четверо детей, которые родились в трех браках.

В свою очередь издание "Страсти" сообщило, что Сергей Шнуров и его жена Ольга после развода могут поделить имущество на миллиард рублей.

У музыканта в собственности есть трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 квадратных метров. Жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Еще одна квартира расположена на набережной Фонтанки — стоимостью 25 миллионов рублей. Кроме того, в 2023 году сообщалось о покупке лидером "Ленинграда" квартиры в Германии.

Ольга Шнурова владеет двумя квартирами в центре столицы. Одна из них расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Обе квартиры оцениваются примерно в миллиард рублей.

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