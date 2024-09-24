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Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова

Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:55 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Днем ранее, 23 сентября 2024 года, стало известно, что супруга основателя группы "Ленинград" Сергея Шнурова 33-летняя Ольга подала на развод. Примечательно, что это четвертый бракоразводный процесс для шоумена. С Ольгой Абрамовой музыкант состоял в браке с 2018 года, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году у пары родился сын, через год у супругов родился еще один ребенок. Всего у Шнурова четверо детей.

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С предыдущей женой – Матильдой Шнуровой – основатель "Ленинграда" прожил восемь лет.

Телеведущая Ксения Собчак, как подруга Матильды, не смогла пройти мимо этого события.

В своем Telegram-канале Собчак подчеркнула, что конкретно не знает, что происходит сейчас в жизни Сергея. Но, по ее словам, история с его последней женой очень поучительная.

"Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком – его концертным директором".Ксения Собчак

Далее она отмечает, что сегодня "Ленинград" – это группа, которая выступает на корпоративах.

"А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой. Может быть теперь, после этого развода, произойдет хоть какой-то ренессанс", – заключила Собчак.

14 сентября 2024 года Собчак и режиссер Константин Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы.

Анастасия Московчук
Россия Собчак Ксения 2024 год Социальные сети Шоу-бизнес Семья
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