Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова
В 2021 году у пары родился сын, через год у супругов родился еще один ребенок. Всего у Шнурова четверо детей.
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С предыдущей женой – Матильдой Шнуровой – основатель "Ленинграда" прожил восемь лет.
Телеведущая Ксения Собчак, как подруга Матильды, не смогла пройти мимо этого события.
В своем Telegram-канале Собчак подчеркнула, что конкретно не знает, что происходит сейчас в жизни Сергея. Но, по ее словам, история с его последней женой очень поучительная.
"Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком – его концертным директором".Ксения Собчак
Далее она отмечает, что сегодня "Ленинград" – это группа, которая выступает на корпоративах.
"А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой. Может быть теперь, после этого развода, произойдет хоть какой-то ренессанс", – заключила Собчак.
14 сентября 2024 года Собчак и режиссер Константин Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы.