Сергею Шнурову запретили пить алкоголь

Российскому музыканту и лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову запретили употреблять алкоголь и курить перед концертами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Комсомольская правда", агент артиста, Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге не состоялись, Шнуров подписал соглашение с организаторами, в котором обязался воздержаться от употребления спиртного перед выступлениями.

Согласно условиям контракта, музыкант также должен был отказаться от курения и продуктов с высоким содержанием сахара

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