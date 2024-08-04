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Сергею Шнурову запретили пить алкоголь

Сергею Шнурову запретили пить алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 00:35 Фото: Instagram/leningrad_on
Российскому музыканту и лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову запретили употреблять алкоголь и курить перед концертами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Комсомольская правда", агент артиста, Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге не состоялись, Шнуров подписал соглашение с организаторами, в котором обязался воздержаться от употребления спиртного перед выступлениями.

Согласно условиям контракта, музыкант также должен был отказаться от курения и продуктов с высоким содержанием сахара

Ранее сообщалось, что российская популярная певица Алсу трогательно поздравила с днем рождения свою маму Разию Сафину, которой исполнилось 70 лет.

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